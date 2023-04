A mulher, de 41 anos, esteve com o homem, de 28, em casas de diversão noturna no concelho de Beja, na noite do feriado do 25 de Abril. Ambos terão bebido em excesso.



O indivíduo ofereceu-se depois para a acompanhar a casa. Chegados ao local, o homem atacou-a na via pública, no patamar de acesso ao prédio onde a mulher reside.









