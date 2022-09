Raptou uma mulher que seguia na rua de madrugada, no Bairro do Cerco, no Porto, e levou-a para uma casa devoluta. Ao longo de duas horas, a vítima foi repetidamente violada. O caso remonta a 26 de setembro do ano passado. Na quinta-feira, Cristiano Cardoso, de 34 anos, começou a ser julgado no Tribunal de São João Novo.









