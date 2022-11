Um homem estrangeiro, de 28 anos, violou uma menor de 16 anos na casa de banho de uma discoteca, no concelho de Ourém, e depois fugiu com os amigos pela porta de emergência, refugiando-se em casa de familiares na zona de Famalicão.



O crime de violação ocorreu no segundo fim de semana de outubro e este sábado a Polícia Judiciária de Leiria anunciou a detenção do alegado violador, que está em prisão preventiva.









