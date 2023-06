Homem violado com ferro em brasa por roubar um pão continua internado nos Cuidados Intensivos

Continua internado nos Cuidados Intensivos do hospital de Abrantes o homem, com cerca de 60 anos, que há duas semanas foi brutalmente violado com um ferro em brasa, após ter tentado roubar um pão de uma padaria, no concelho de Tomar.



O caso está a ser investigado pela Polícia Judiciária de Leiria, que já levou a cabo diligências no terreno e aguarda agora pelo depoimento da vítima, que será a peça-chave do caso. Até agora, ainda não foram feitas detenções.





Ao que oapurou, a vítima, que reside com os pais, sofre de distúrbios psiquiátricos profundos, que causam barreiras à capacidade de comunicação.No dia do ataque, a vítima recebeu assistência por motivos de doença súbita, tendo sido auscultada e observada sem que a equipa médica se apercebesse dos indícios da agressão. Seria já nas urgências que a situação foi detetada.Nas duas semanas que se seguiram, foi submetido a várias cirurgias. O homem está agora estável, mas a equipa médica acredita que serão necessários vários meses até que possa ter alta hospitalar.