Homem violava e abusava da filha e enteada menores em Olhão

Um homem de 46 anos foi detido, na terça-feira, pela Polícia Judiciária, através da Diretoria do Sul, por abusos e coação sexual à filha de 12 anos e à enteada de 15 anos.Os crimes ocorreram na casa do agressor em momentos distintos. Os abusos à filha foram realizados durante este ano, e à enteada quando esta tinha 15 anos, em 2016.A investigação foi aberta depois da PJ receber a denúncia dos crimes à filha. Durante a investigação foram recolhidos outros relatos de abusos sexuais, nomeadamente uma jovem que viveu com ele, filha de uma anterior companheira. A menor foi obrigada a manter o silêncio sobre os atos durante anos.O suspeito ficou sujeito às medidas de coação de termo de identidade e residência e proibido de contactar com as vítimas.