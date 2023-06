A 12 de outubro do ano passado, durante confrontos, fez dois disparos e atingiu com um tiro numa coxa um outro - que tentava fugir -, nas traseiras de um bar em Lisboa. Um mês antes já havia ameaçado um segurança com um objeto semelhante a uma arma de fogo. E, já este ano, a 13 de março, deu uma pancada na cabeça de uma vítima com um objeto em vidro, desferindo-lhe (com outros suspeitos) inúmeros murros e pontapés por várias partes do corpo.



Este agressor violento foi agora detido pela PSP e colocado em prisão preventiva, anunciou o Ministério Público. Está indiciado de dois crimes de ofensa à integridade física qualificada, um crime detenção e uso de arma proibida e um crime de ameaça. Foram detidos mais dois homens, por tráfico de droga e detenção e uso de arma proibida.