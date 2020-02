Homem violou universitária que seduziu na noite em Coimbra

A noite era de diversão para uma estudante universitária, de 23 anos, em Coimbra. À saída de um bar foi abordada por um homem que a seduziu e conseguiu levar para o carro, mantendo com ela relações sexuais. Três meses após o crime, o suspeito foi detido pela Polícia Judiciária do Centro.Está indiciado por abuso sexual de pessoa incapaz de resistência. O arguido aproveitou-se do facto de a vítima se encontrar bastante alcoolizada e desorientada para cometer o crime. O estado em que se encontrava a estudante, refere um comunicado da PJ, tornava-a "incapaz de opor resistência".Após a abordagem inicial, o suspeito, que trabalha na área dos serviços, levou a vítima de carro até um local recatado, onde cometeu o crime, tendo-a depois deixado à porta de casa. Na manhã seguinte, a estudante "sentiu-se desconfortável", segundo uma fonte ligada ao processo, e ao aperceber-se de que teria tido relações sexuais, deslocou-se ao hospital e apresentou queixa na PJ.Para as investigações foram importantes os elementos fornecidos por testemunhas que estavam na zona e viram o homem abordar a universitária no momento em que saiu do bar.Vítima e agressor não se conheciam. A jovem está em Coimbra a estudar, mas não é natural do concelho. Já o homem trabalha e mora na cidade.Sujeito a primeiro interrogatório, viu o juiz de instrução aplicar-lhe a medida de coação de proibição de contactos com a vítima e apresentações periódicas às autoridades.