Homem vítima de 'carjacking' arrastado dezenas de metros pendurado na janela do carro

Um homem, com cerca de 30 anos, foi vítima de roubo de um carro, pelo método de 'carjacking', ao início da tarde deste sábado, na avenida 8, em Espinho. O ladrão ainda foi barrado por uma agente da PSP, à civil, com a sua viatura particular, na rua 23. No entanto, o assaltante, à segunda tentativa, conseguiu escapar pelo passeio.

O dono do carro foi arrastado, pendurado na janela do lado do condutor, algumas dezenas de metros. A vítima sofreu ferimentos ligeiros, foi assistida no local pelos bombeiros do Concelho de Espinho, nas não foi necessário ser levada para uma unidade hospitalar.