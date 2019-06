Homem vive terror em acidente na Amadora

Pai e filho, de 47 e 27 anos, saíam de carro de um estacionamento quando outro condutor – que circulava na avenida D. Pedro V, Amadora –, lhes deu um pequeno toque na viatura. Pararam todos mais à frente para resolver a situação, mas pai e filho partiram logo para a violência.Ainda sentado no carro, o outro condutor, de 28 anos, foi agredido com dois socos na cara e teve uma pistola apontada à cabeça. Tudo para o forçarem a preencher uma declaração amigável.O agressor mais velho foi agora localizado e detido pela PSP, por posse de arma proibida e ameaça. Em casa tinha quatro armas.O acidente teve ocasião a 13 de fevereiro. Ainda durante a contenda, cerca de 15 amigos do pai e filho apareceram no local.Revistaram o carro da vítima e um deles roubou-lhe um telemóvel. Foi alvo de extorsão: para reaver o equipamento, a vítima teve de entregar 50 euros.Depois de ter vivido momentos de terror às mãos de pai e filho e do restante grupo, a vítima dirigiu-se à esquadra da Damaia e apresentou queixa.A PSP efetuou diligências e cumpriu agora o mandado de busca, tendo intercetado o suspeito e apreendido as armas.As diligências das autoridades resultaram numa busca domiciliária numa residência do Bairro da Boavista, onde foram descobertas as armas.A PSP apreendeu quatro armas, duas delas de fogo: uma pistola calibre 7,65mm, outra de 6,35, uma arma de alarme e ainda outra de ar comprimido.O homem foi detido na passada terça-feira e presente a juiz. Saiu em liberdade com Termo de Identidade e Residência.