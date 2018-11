Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem volta a bater na mulher e é detido

Reataram a relação mas quando terminou, arguido recomeçou a agredir a vítima.

Por Ana Palma | 01:30

O casal viveu junto cerca de ano e meio na zona de Albufeira, mas o homem, de 24 anos, não aguentou o facto de a mulher ter acabado a relação. A partir daí, passou a ameaçá-la e insultá-la, tanto pessoalmente como através de mensagens de telemóvel.



Não satisfeito com isso, chegou mesmo a agredir a vítima, que apresentou queixa.



Meses depois, o casal fez as pazes e voltou a juntar-se. Mas a relação acabou por terminar pouco tempo depois, e o homem retomou o comportamento violento, aterrorizando a mulher com novos insultos, ameaças e agressões. Foi agora acusado e mandado deter pelo Ministério Público da secção de Albufeira do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Faro, pela prática de dois crimes de violência doméstica.



Segundo explicou, ontem, o Ministério Público (MP), o facto da ofendida e o arguido terem reatado o namoro levou a que "o processo que tinha sido instaurado pelo MP tenha sido suspenso mediante a condição de o arguido não molestar a ofendida por qualquer modo".



No entanto, "quando, decorridos mais uns meses, voltaram a terminar a relação, o arguido voltou a ameaçar e a injuriar repetidamente a vítima", o MP "revogou a suspensão do processo e ordenou a detenção do arguido" - o que foi concretizado ontem pelo Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas de Portimão da GNR.



Presente, ontem, a Tribunal, o arguido ficou proibido de todo e qualquer tipo de contacto com a vítima e de se aproximar da casa dela a menos de 500 metros, com verificação eletrónica, além de termo de identidade e residência.



PORMENORES

Armas

Um homem, de 59 anos, agredia e ameaçava a esposa, de 56, com recurso a armas de fogo. Foi detido em julho passado pelo NIAVE de Portimão. As agressões duraram mais de 20 anos.



Mulher queixa-se

O NIAVE de Faro deteve um romeno, de 33 anos, após queixa apresentada em abril passado, por uma romena, de 28 anos - têm uma filha em comum com 8 anos de idade - por violência domestica.



Ameaça

Em novembro de 2017, um brasileiro de 25 anos foi detido pelo NIAVE após ter ameaçado de morte a companheira, de 24, com uma faca, em Albufeira. Arrombou a janela da casa de banho.