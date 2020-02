Homem zanga-se com GNR e atira carro ao mar em São Martinho do Porto

Um condutor que se desentendeu com uma patrulha da GNR, na marginal de São Martinho do Porto, concelho de Alcobaça, atirou esta quinta-feira o carro à baía. Depois de sair da água, tentou agredir os militares e foi detido.

Segundo apurou o CM, tudo se passou ao final da tarde desta quinta-feira. A GNR fazia uma operação Stop de rotina na avenida Marginal e mandou parar o carro. O homem, que trazia a família e um cão na viatura, desetendeu-se com os militares.

Numa altura em que a família já estava fora do carro, acelerou a viatura e atirou-a para a água da baía de São Martinho do Porto. Completamente molhado, saiu do mar pelos próprios meios e ‘atirou-se’ à patrulha. Foi detido.

O carro encontra-se ainda no mar, tendo a Autoridade Marítima colocado bóias para não afundar e circunscrito a área para evitar um foco de poluição.