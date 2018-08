Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homenagem a jovem estudante com emoção e revolta

João Silva, 23 anos, foi mortalmente colhido por um carro.

Por Secundino Cunha | 01:30

Foi apenas meia hora, mas o suficiente para colocar cerca de uma centena de pessoas com as lágrimas nos olhos e a clamar por justiça, no caso do estafeta da Telepizza e estudante universitário que, na noite de 16 deste mês, foi mortalmente colhido por um carro, na EN101, às portas de Braga.



Amigos e familiares, incluindo os pais de João Silva, juntaram-se na rua de S. Vicente, em frente à garagem de recolha de automóveis, propriedade do condutor do carro que, além de acusar uma taxa de alcoolemia superior a 1,5 g/l, abandonou o local do acidente, sem prestar auxílio à vítima.



Uma iniciativa, diz Emanuel Ferreira, colega de trabalho do jovem e organizador da manifestação, "para homenagear o João, que morreu com apenas 23 anos, e para reclamar justiça, já que os tribunais deixaram o condutor sair em liberdade".



"Também sou mãe e estou muito solidária com estes pais que perderam um filho nestas circunstâncias tão trágicas. Além disso, acho que o condutor devia estar preso, já que tinha uma elevada taxa de álcool e fugiu do local do acidente", disse Isabel Maria Rodrigues, amiga da família.



Após a manifestação de pesar, que incluiu cânticos dos colegas de João Silva no curso de Engenharia Eletrónica da Universidade do Minho, os participantes na iniciativa acompanharam os pais numa curta caminhada pelo centro da cidade.



"Esperamos que se apurem todas as responsabilidades", realçou Emanuel Ferreira.