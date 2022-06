O funeral de Pedro Paixão, o piloto de ralis de 27 anos que morreu na quinta-feira, vítima de um despiste de mota em Porto Santo, realiza-se este domingo, no cemitério de São Martinho, no Funchal.Pelas 12h30 é celebrada uma missa, seguindo o corpo para cremação. O jovem era já considerado uma das grandes promessas do desporto automóvel.