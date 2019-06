Homenagem a polícias heróis em Sintra

Os agentes da PSP do Cacém António Torres, Vítor Capelas, Diogo Lavinas e Mário Silva recebem este sábado a medalha de Mérito Municipal, em Sintra, nas celebrações do dia do município.



"Esta distinção surge após o salvamento de uma jovem, de 16 anos, que se encontrava em súbita paragem cardiorrespiratória", disse o autarca Basílio Horta.

