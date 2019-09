Homens assaltam bomba de combustível na Póvoa de Lanhoso e põe-se em fuga

Dois homens assaltaram um posto de combustível na Póvoa do Lanhoso, instalado numa superfície comercial. Os assaltantes ameaçaram o funcionário com uma faca de cozinha.Os ladrões escolheram a hora de encerramento para um assalto a um posto de combustível na Póvoa do Lanhoso. As bombas pertencem a uma superfície comercial de grandes dimensões e estão localizadas numa zona de ligação entre a malha urbana e a mancha florestal.Com a cara destapada, os assaltantes ameaçaram mas não feriram o funcionário. Depois de recolherem o dinheiro, os ladrões Escaparam. O terminal de pagamento dos abastecimentos de combustivel está instalado na lateral da superfície comercial, virado para uma zona de floresta.A GNR de Braga investiga o paradeiro dos ladrões e a existência de mais elementos envolvidos no assalto.