Homens assaltam mulher e exigem 200 euros para devolver documentos

A GNR deteve três homens, com idades entre os 23 e os 37 anos, pelos crimes de roubo e extorsão, na Maia. Assaltaram uma mulher e depois tentaram extorquir a vítima em 200 euros para devolverem os documentos que tinham levado.





Na sequência do roubo, realizado com violência, a mulher , de 38 anos, começou a ser contactada e ameaçada pelos ladrões, que lhe exigiam aquela quantia para a deixarem em paz e com os documentos de identificação. O caso chegou ao Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Matosinhos, que deteve o trio, na segunda-feira.