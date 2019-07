Homens assaltam multibanco dentro de pastelaria em Guimarães

Dois homens encapuzados, com luvas e munidos de armas de fogo roubaram este domingo de manhã duas malas com dinheiro acabadas de colocar numa máquina multibanco, dentro de uma pastelaria, na praceta Gomes Eanes de Zurara, no Salgueiral, em Guimarães.Tudo aconteceu às 08h45, logo após os funcionários da empresa de transporte de valores terminarem o reabastecimento da máquina.Os ladrões entraram na pastelaria de rompante, numa altura em que estavam muitos clientes lá dento. Tinham um único objetivo: levar todo o dinheiro da máquina.Quando entraram, de arma em punho, terão dito aos clientes para manterem a calma já que não lhes iriam fazer mal.Dirigiram-se para junto dos funcionários da empresa de transporte de valores e obrigaram-nos a abrir o cofre. Retiraram as duas malas do dinheiro - cujo montante não foi ainda divulgado - e fugiram, de imediato, a pé, em direção à rua de Moçambique, nas traseiras do prédio, onde estaria um carro à espera.Ao que oconseguiu apurar, durante a fuga, uma das malas do dinheiro abriu-se e ficaram várias notas espalhadas pelo chão.Já em janeiro de 2014 aquela caixa multibanco tinha sido assaltada, num modo de atuação muito semelhante ao deste domingoA PSP foi chamada ao local e tomou conta da ocorrência, mas por se tratar de um assalto com recurso a armas de fogo, a Polícia Judiciária foi chamada ao local e está agora a investigar.