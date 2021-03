Homens atiram cocaína para o rio em Vila Real de Santo António

Dois homens, de 20 e 27 anos, foram detidos por tráfico de droga pelo Subdestacamento de Controlo Costeiro de Vila Real de Santo António da GNR, no rio Guadiana. Foram apreendidas 2500 doses de cocaína.



As detenções ocorreram quinta-feira, quando os militares intercetaram e fiscalizaram uma embarcação de recreio, no rio, tendo um dos tripulantes adotado um comportamento suspeito, atirando um objeto para a água. Tratava-se de uma bolsa onde estava a droga, num valor superior a 17 mil euros, que foi recuperada pelos militares. A droga destinava-se ao território português.

