Homens detidos com macaco e armas em Quarteira

Dois homens, pai e filho, de 49 e 22 anos, foram detidos pela GNR em Quarteira, por posse de animais e armas proibidos, apurou esta sexta-feira ojunto do Comando de Faro. Eram ambos suspeitos de ter na sua posse animais exóticos.Numa busca domiciliária, realizada quarta-feira, a GNR encontrou um macaco, uma águia-de-Harris, uma coruja-das-torres e um bufo real. Pai e filho tinham ainda uma pistola de alarme, 22 munições e um aerossol, que foram apreendidos.O macaco, espécie protegida, foi entregue ao parque zoológico de Lagos. As aves ficaram ao cuidado do proprietário.