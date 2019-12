Homens detidos por violência doméstica expulsos de casa

Dois homens detidos pela GNR por violência doméstica, na Covilhã, foram obrigados a abandonar as casas onde residiam e vão passar a usar pulseira eletrónica até ao julgamento.Esta foi a forma encontrada pelo tribunal para monitorizar o cumprimento das medidas de coação. Os detidos estão proibidos de permanecerem na residência e de se aproximarem e contactarem com as vítimas. Os suspeitos, de 52 e 69 anos, estavam a ser investigados há semanas pelo Núcleo de Investigação Criminal da Covilhã e da GNR do Tortosendo."A intervenção dos militares pôs fim a vários anos de pesadelo das vítimas, de 40 e 71 anos, que eram alvo de violência física e psicológica por parte dos respetivos maridos", disse fonte do Comando Distrital.