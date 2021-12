Dois homens encapuzados e com armas de fogo assaltaram uma farmácia no centro de Santo Tirso, este domingo à noite, e roubaram todo o dinheiro que havia nas caixas.



O crime aconteceu pouco antes das 22h. No estabelecimento estavam seis pessoas, entre funcionários e clientes, que não ofereceram qualquer resistência.

A PSP esteve no local a interrogar as testemunhas e a PJ está agora a cargo da investigação.