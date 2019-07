Dois homens encapuzados e armados com uma shotgun e um revólver assaltaram na manhã desta segunda-feira o cliente de um banco, no interior de uma Dependência Bancária, em Nogueiró, Braga.Depois de efetuarem o roubo, sob ameaça das armas, os dois assaltantes fugiram num carro BMW.Ainda não sabe o valor da quantia roubada.O assalto aconteceu às 11h37.A GNR do Sameiro foi mobilizada para o local. O caso vai ser investigado pela Polícia Judiciária.