Pouco passava das 09h00 desta quinta-feira quando o proprietário da ourivesaria Antiga, no centro da cidade de Leiria, foi emboscado por dois encapuzados, vestidos como operários da construção civil, que se infiltraram no espaço assim que a porta foi aberta. Um deles obrigou a vítima a deitar-se no chão, com a pistola encostada à cabeça.









Ver comentários