Pelo menos dois homens protagonizaram momentos de agressões e violência durante a manhã deste sábado em Cesar, Oliveira de Azeméis.Segundo apurou o, a GNR foi acionada, mas os intervenientes já não se encontravam no local à chegada da Guarda.O episódio ficou gravado em vídeo. Este sábado está a ser marcado pela corrida aos combustíveis. De Norte a Sul do País são vários os portugueses que aproveitam para abastecer depois do anúncio do aumento da gasolina e do gasóleo já na próxima segunda-feira.