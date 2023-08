Dois homens, com 44 e 55 anos, suspeitos de balearem, na noite de terça-feira, um homem de 56 anos, na Quinta do Anjo , em Palmela, ficaram com apresentações bisemanais.O homem de 56 anos foi vítima de seis disparos de arma de fogo, que lhe atingiram a cara e os braços. Foi transportado com ferimentos ligeiros para o hospital.Segundo fonte oficial da GNR, o ataque não seria dirigido à vítima.