Homens tentam extorquir condutores após lavagem de carros no Saldanha

PSP deteve um homem de 31 anos e identificou um jovem de 15 anos.

09:31

A PSP deteve um homem, 31 anos, e identificou um menor, de 15, num parque de estacionamento no Saldanha, Lisboa, por coagirem condutores a dar-lhes dinheiro após lavarem o carro sem consentimento.



Uma condutora, de 30 anos, foi coagida a ir ao multibanco, mas conseguiu escapar após dar-lhes mais um euro. Alertou a PSP e agentes à civil detetaram novo caso, do qual foi vítima uma mulher, de 52 anos.



Ambas ficaram com danos nos carros, provocados por acetona. A PSP aconselha os condutores a denunciarem estas situações.