Dois homens, de 23 e 31 anos, usavam uma carta de jogo para sacarem moedas de parquímetros na zona de São Domingos de Benfica, em Lisboa, tendo sido ambos detidos pela PSP.De acordo com a Polícia, o esquema, já conhecido, passa por colocar a carta no orifício onde se introduzem as moedas e aguardar que algum condutor coloque moedas no parquímetro.As moedas ficam presas na carta e os ladrões, com um ferro, empurram-nas para saírem pela caixa de devolução.