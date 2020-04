Homicida apanha 16 anos por matar a tiro dono de bar em Aljezur

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 16.04.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Dezasseis anos de prisão. Foi esta a pena a que foi condenado, no Tribunal de Portimão, um homem de 42 anos pelo homicídio qualificado de Jorge Cabrita, de 44, na praia do Amado, Carrapateira, no concelho de Aljezur. O arguido, André Lourenço, assistiu à leitura do acórdão por videoconferência, a partir da prisão.Os factos remontam a 28 de abril do ano passado e ocorreram na zona da esplanada de um bar pertencente à...