Homicida assaltante volta à cadeia em Setúbal

Suspeito de 40 anos ficou em prisão preventiva.

Por S.G. | 08:46

Ficou em prisão preventiva o homem de 40 anos que está indiciado por dois crimes de roubo e cinco crimes de sequestro na sequencia do assalto a uma farmácia e a uma dependência bancária, na terça-feira de manhã, em Setúbal, com recurso a uma faca.



O homem, que já cumpriu 20 anos de cadeia por homicídio de uma mulher, vai aguardar o decurso do inquérito na prisão de Setúbal.



Recorde-se que o homem fez o primeiro assalto à farmácia e seguiu a pé, ao longo de cerca de um quilómetro, até ao banco na avenida da República da Guiné-Bissau, que assaltou igualmente sob ameaça de faca.



Aí, roubou um carrinho de mão com o qual transportou um cofre para a rua.



Acabou por ser capturado por agentes da PSP de Setúbal e regressou agora à cadeia.