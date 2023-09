Homicida atinge vendedor de automóveis da Póvoa de Varzim no pescoço e tórax

João Carlos Fernandes, de 48 anos, foi atingido com um tiro no pescoço e outros dois no tórax, na tarde de sexta-feira, quando estava num escritório, no centro da Póvoa de Varzim. O suspeito, que ainda não foi detido, terá efetuado, no total, cinco disparos.





O CM sabe que a hipótese de se tratar de um ajuste de contas ganha força. A Polícia Judiciária está a analisar o computador e o telemóvel da vítima, que era vendedor de automóveis. Também as imagens de videovigilância de vários estabelecimentos comerciais estão a ser passadas a pente fino. O corpo de João Carlos deverá ser autopsiado esta segunda-feira.