Homicida condenada a 17 anos de prisão ainda não cumpriu pena

A

descobriu uma fugitiva à justiça por homícidio qualificado. Apesar de a pena de 17 anos de prisão ter sido confirmada pelo Supremo Tribunal de Justiça, Fernanda Baltazar encontra-se em fuga há mais de um ano. As autoridades nunca emitiram um mandado de captura internacional.Fernanda Baltazar foi condenada por ter morto o noivo com gelo seco, em 2016. Depois de ter sido libertada por um erro do Tribunal da Relação de Lisboa, regressou à vida normal como se nada fosse.