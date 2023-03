‘Vítor dos Leitões’, suspeito de ter matado, sexta-feira, Joaquim Magalhães, que fora testemunha num processo em que o homicida foi condenado a 7 anos de prisão, em Águeda, já foi levado, pela PJ, para a cadeia de Aveiro para cumprimento dessa pena. Na sexta-feira ainda incendiou a entrada do escritório de um advogado que participou no processo.





“Ouvi um grande estrondo e quando vi as chamas por debaixo da porta percebi que algo de grave se passava. Gritei por socorro pela janela e esperei que viessem os bombeiros”, revelou aoAndreia Figueiredo, dona do salão de estética frente do escritório do advogado.