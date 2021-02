Homicida condenado por desobediência ao confinamento

Um homem de 40 anos, condenado a 21 anos e meio por homicídio mas que estava em liberdade condicional, tornou-se no primeiro condenado em tribunal por desobediência durante o estado de emergência. Terá de cumprir seis meses de cadeia, substituídos por 180 horas de trabalho comunitário.Paulo Jorge Lopes viu elementos da PSP a deter um vizinho do bairro do Armador, Chelas, suspeito de tráfico de droga pelas 11h30 de 20 de janeiro. Estava sem máscara mas manifestou-se contra a intervenção policial. Os agentes alertaram-no que estava a violar a obrigação de recolhimento e incorria num crime de desobediência. Aconselharam-no a voltar para casa, mas o homem respondeu que a polícia não mandava nele. Acabou detido e na terça-feira foi julgado no Tribunal de Pequena Instância de Lisboa.