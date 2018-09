Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homicida confessa crime mas diz que "foi acidental"

Renato Farias matou uma amiga e enterrou o cadáver no mato.

Por Ana Isabel Fonseca | 01:30

Renato Farias confessou esta quarta-feira no Tribunal de São João Novo, no Porto, que matou a amiga Rayane Fernandes a 1 de outubro de 2015 e enterrou o seu cadáver numa zona de mato.



O arguido alegou que nunca teve intenção de matar a vítima, de 30 anos. Garantiu que apenas se defendeu quando aquela o tentou atacar com uma faca no interior do apartamento onde viviam.



"Foi tudo acidental, eu não sou um monstro. Nós discutimos porque a Rayane disse que eu estava a fazer muito barulho. Ela tentou atacar-me com a faca e eu levantei-a no ar e atirei-a ao chão. Nunca imaginei que a pancada ia ser tão forte. Vi-a depois no chão, mas não percebi que estava logo morta", contou o arguido, que revelou que cometeu o crime quando o seu filho, de 4 anos, e a enteada, de 13, dormiam.



Foi a mulher de Renato que aceitou que Rayane, de nacionalidade brasileira, ficasse a viver no apartamento do casal. Ainda antes do crime, a mulher do homicida foi passar uma temporada ao Brasil e foi nessa altura que, segundo a acusação, as discussões entre a vítima, funcionária de uma casa de alterne, e homicida aumentaram devido a questões de dinheiro.



O arguido, de 42 anos, alegou ainda que ficou desesperado e e que decidiu enterrar o corpo em Vila Nova de Gaia. Fugiu para França onde tinha família e foi apanhado dois anos depois. "Nunca mais tive paz", disse.



A autópsia à vítima contraria, no entanto, a versão de Renato, uma vez que não foi encontrada qualquer lesão traumática.