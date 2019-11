Homicida conhecia rotinas de cabeleireira morta à pancada em Faro

A pessoa que agrediu violentamente Maria de Fátima Nascimento, de 68 anos, é alguém que conhecia muito bem todas as rotinas diárias da cabeleireira, que foi encontrada morta no seu estabelecimento, em Faro.A hipótese de roubo como móbil do crime é a que tem mais força, neste momento, apesar de não estarem excluídas outras possibilidades. Algumas pessoas próximas da vítima já foram ouvidas pela Polícia Judiciária, que está a investigar o homicídio.Maria de Fátima Nascimento vivia sozinha e não tinha familiares diretos. No entanto, era muito sociável e lidava diariamente com muitas pessoas. Segundo oapurou, está a ser investigada a possibilidade da cabeleireira ter sido surpreendida no carro quando chegava a casa, na zona do Bom João, na quarta-feira, ao final do dia. A habitação foi encontrada toda remexida e com sinais de alguma violência. Terão sido levados alguns objetos de valor.A vítima terá sido depois levada no próprio carro para o salão de cabeleireiro, onde foi encontrada morta. No estabelecimento, sabe o, foi encontrado sangue e marcas de pegadas. O corpo apresentava vários ferimentos, que terão sido provocados por um objeto contundente.Maria de Fátima integrava o Grupo Musical de Santa Maria de Faro, que canta música popular algarvia. "Era uma pessoa alegre e nunca tinha mostrado medo ou receio de ninguém", referiu aoo presidente do grupo, Rui Jerónimo, que está chocado com o crime.