A defesa de António Fidalgo, o homem que está acusado de ter matado a mulher, em Vieira do Minho, apresentou um recurso para o Tribunal da Relação do Porto.O advogado invoca uma nulidade que está relacionada com o facto da autópsia à vítima ter sido só anexada já após a dedução da acusação.O arguido foi pronunciado recentemente pelo crime de homicídio. Assassinou a mulher por asfixia, em março de 2019, no restaurante que geriam em Salamonde.