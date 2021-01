Homicida dá 5 mil euros a filhos de ex-empregado que matou

O empresário acusado de ter assassinado à pancada um ex-empregado a quem devia 1200 euros, numa rua de Vilarouco, São João da Pesqueira, pediu desculpa aos filhos da vítima, entregando-lhes cinco mil euros.





Dimitri Custóias, de 33 anos, ficou em silêncio no início do julgamento, mas na última sessão pediu autorização ao coletivo de juízes do Tribunal de Viseu para se pronunciar.Mário Feição, de 50 anos, não resistiu aos ferimentos quando era transportado para o centro de saúde de Moimenta da Beira a 28 de julho 2019.