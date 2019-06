Homicida da Figueira da Foz internado até 21 anos

Declarado "inimputável perigoso" pelo Tribunal de Coimbra, o homem, de 54 anos, que em agosto do ano passado matou a mulher a tiro em Ervedal, Figueira da Foz, foi esta terça-feira punido com uma medida de segurança de internamento com o limite mínimo de três anos e máximo de 21 anos e quatro meses.José Figueiredo Soares ouviu a decisão através de videoconferência a partir do Hospital Prisional de Caxias.O coletivo de juízes deu como provados todos os factos da acusação, mas por ser portador de uma anomalia psíquica grave foi-lhe aplicada a medida de segurança de internamento.A partir dos três anos, o arguido será sucessivamente reavaliado. "Faça um esforço para aproveitar o tratamento", aconselhou o presidente do coletivo de juízes.O crime ocorreu a 28 de agosto. O arguido, caçador, acordou mais cedo e quando a mulher Jaquelina Margato, 48 anos, saiu para o pátio da casa, fez um disparo certeiro que a atingiu no peito.Após o crime, fugiu e foi detido no dia seguinte.