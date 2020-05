Homicida da Máfia de Braga tenta a fuga de carrinha celular

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 19.05.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Rafael Silva, um dos cinco condenados à pena máxima (25 anos) pelo sequestro, morte e dissolução em ácido sulfúrico do corpo do empresário João Paulo Fernandes (processo da Máfia de Braga), tentou este domingo fugir de uma carrinha celular. O recluso regressava à cadeia de Paços de Ferreira, onde cumpre pena, após ter recebido assistência no Hospital de Penafiel a ferimentos numa rixa com outro preso.