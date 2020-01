Homicida de 17 anos diz que filho de ex-PJ morreu porque foi contra punhal

Terá sido o rapaz de 17 anos - preso com um de 16 e outro de 20 - quem esfaqueou mortalmente Pedro Fonseca, o jovem engenheiro informático de 24 anos. Ficou em prisão preventiva - tal como os comparsas - depois de ter apresentado, à juíza de instrução criminal, uma versão considerada inverosímil.

Contou que foi Pedro Fonseca quem se lançou contra a faca - de grandes dimensões, sendo um género de punhal - quando tentou defender-se do assalto. Disse depois que nunca teve intenção de o atingir, mas não explicou como é que Pedro tinha também um golpe nas costas, desferido com a mesma arma branca.

Uma tese que não credível, a que se junta a versão apresentada pelos outros suspeitos. Ambos disseram que não sabiam que o jovem de 17 anos estava armado. Garantiram que não viram as facadas e que quando se aperceberam dos ferimentos já era tarde. Ainda voltaram para trás, mas nada havia fazer para salvar o jovem.

Para a juíza Cláudia Pina, o arrependimento dos jovens também não era real. Não foram eles que se entregaram - foram sim apanhados e face às provas aceitaram colaborar - mantendo-se ainda inalterado o perigo de fuga, já que não são portugueses.

Mesmo assim, e para já, a juíza apenas imputou o homicídio a um dos suspeitos e aplicou a mais gravosa medida aos restantes por indícios da prática de dois roubos violentos.

Foi ainda tido em conta o perigo de continuação da atividade criminosa, designadamente o perigo de fazerem mais assaltos.

A Polícia Judiciária está também neste momento a recolher o depoimento de outras vítimas para perceber se o trio tinha efetivamente feito mais roubos idênticos na zona do Campo Grande - o que aliás tem provocado a preocupação dos estudantes.

Dez horas depois de entrarem no tribunal - dois deitaram-se nos bancos do carro da PJ para não serem reconhecidos, o terceiro tentou tapar o rosto - saíram do Campus de Justiça em direção aos calabouços anexos à mesma Polícia Judiciária. É aí que deverão ficar em prisão preventiva, pelo menos até julgamento.



PORMENORES

Filho de ex-inspetor

Pedro Fonseca é filho de um ex-inspetor da Polícia Judiciária e a sua morte causou a natural consternação na instituição. O pai, Armelin Soares, esteve ligado ao combate à viciação das viaturas durante vários anos.



Mensagem emocionada

Armelin Soares deixou uma mensagem emocionada no Facebook, na qual realçou que fazer um funeral de um filho é um ato contra a natureza. Armelin Soares mandou ainda um email à PJ a agradecer a presença de todos no funeral.



Exigida mais polícia

As associações de estudantes universitárias já vieram exigir mais polícia e mais iluminação na zona. O caso aliás já tinha motivado várias queixas às autoridades, dada a frequência com que ocorriam assaltos na zona.



Punhal apreendido

O punhal usado no crime foi apreendido na casa do jovem de 17 anos. Vão ainda ser feitos exames para confirmar ser a arma do crime.