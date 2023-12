O jovem de 20 anos que matou o pai, de 63, à facada, na casa da família, em Várzea do Vinagre, Tavira, já tinha manifestado a vizinhos a sua revolta face ao ambiente familiar, marcado por violência doméstica.Segundo Oapurou, o crime ocorreu depois de o jovem ter visto o pai a agredir a mãe, o que ele tentou impedir, tendo por sua vez sido agredido pelo progenitor. O jovem foi então buscar uma faca à cozinha e golpeou o pai no peito e no abdómen. O óbito foi declarado no local pelo INEM.