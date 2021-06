Homicida de bombeiro reformado em Almada já tinha queixas por agressões

Oliveira, o homem de 82 anos que na terça-feira matou com três tiros um bombeiro reformado, em Cacilhas (Almada), numa desavença por causa de hortas comunitárias, já tinha sido alvo de várias queixas na PSP por agressões anteriores, motivadas pela mesma conflitualidade, disse aofonte policial.Sabino Gomes Carmino, de 78 anos, foi mortalmente atingido após Oliveira - que se suicidou com um tiro da mesma pistola na cabeça - ter agredido com um cajado uma mulher de 65 anos, também utilizadora das hortas.