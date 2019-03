Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homicida de Camarate continua em fuga após matar homem de 41 anos

10:00

Continuava esta segunda-feira à noite em fuga o autor do homicídio ocorrido na véspera, ao final da tarde em Camarate, Loures. A vítima é um homem de 41 anos.



Na origem do crime estará uma discussão potenciada pelo consumo excessivo de álcool. Quando os bombeiros chegaram ao local, a vítima, que tinha vários golpes de faca no pescoço, já se encontrava em paragem cardiorrespiratória.



O óbito viria a ser declarado ainda no local, como confirmou ao CM o adjunto dos bombeiros de Camarate, Armando Batista.



O caso está agora a ser investigado pela secção de homicídios da Polícia Judiciária de Lisboa.