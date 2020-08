Homicida de emigrante português apanhado a 75 km do local do crime

Logan, o homem de 20 anos que assassinou, no sábado, com quatro facadas o emigrante português Casimiro Rocha Barbosa, de 50, em Mons, Bélgica, foi esconder-se a 75 quilómetros do local do homicídio. Foi apanhado na terça-feira de manhã, em Namur, com a carteira do português. Presente esta quarta-feira a juiz, vai aguardar julgamento na prisão.

De acordo com a Procuradoria de Mons (cidade onde Casimiro, natural de Penafiel, estava emigrado há seis anos), o suspeito foi descoberto pelos investigadores criminais da polícia local.





A mesma força de segurança que no sábado identificou Logan quando este foi apanhado por vizinhos a tentar furtar o carro de Casimiro, no bairro de Jemappes. Como esse assalto não foi consumado - alegou que o português lhe tinha emprestado a viatura para se deslocar ao trabalho - e ainda não se tinha descoberto o corpo de Casimiro, o homem foi libertado.

Os vizinhos estranharam toda a situação mas os contactos com Casimiro falharam: não atendia o telemóvel, nem a porta de casa. Apenas no domingo, quando um dos moradores do prédio encontrou vestígios de sangue no hall, é que foram chamados os bombeiros e a polícia. A porta do apartamento foi arrombada e o corpo de Casimiro descoberto numa poça de sangue. Havia sido golpeado com três facadas pelas costas e outra numa axila, que lhe atingiu o coração.

Nessa altura já o homicida estava em fuga. O emigrante - motorista de pesados - deixou dois filhos e já foi sepultado, na terça-feira, em Penafiel.