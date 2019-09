Homicida de freira Antónia Pinho destrói vida de duas outras vítimas

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 22.09.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

As duas primeiras vítimas de Alfredo Santos, o homem que assassinou e violou a freira Antónia Pinho, a 08 de setembro, ficaram com as vidas completamente destruídas.A jovem de 18 anos atacada pelo predador em 2003, em São João da Madeira, passou a ter tendências suicidas. Já a mulher atacada em Pombal, em 1994, fugiu do país com o marido e com o filho de 6 meses, depois de ter visto o arguido a apertar o pescoço ao bebé... < br />