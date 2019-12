Homicida de homem gay arrisca pagar indemnização à família

Recentemente condenado a 18 anos de prisão pela morte de um sexagenário, Juan Costela poderá em breve ser alvo de novo processo. Desta vez está em causa uma ação cível, que irá ser intentada pela família de Fernando Cruz, o homem, de 66 anos, que foi morto à pancada no Porto.Os familiares não foram a tempo de se constituírem assistentes no julgamento que decorreu no Tribunal de São João Novo, no Porto, mas, ao que oapurou, a intenção de, pelo menos, uma irmã do homem será avançar para as instâncias cíveis. Um advogado, em representação dessa mesma familiar, acompanhou já de perto todas as audiências.A violência do crime deixou a família de Fernando Cruz bastante abalada. Juan espancou a vítima, em fevereiro, com vários murros e pontapés e ainda filmou os seus últimos momentos de vida. Nas gravações efetuadas ouvem-se risos e insultos homofóbicos. O acórdão deixa, aliás, claro que o jovem, de 22 anos, agiu por "ódio em relação à orientação sexual da vítima"."Agrediu o ofendido porque este queria ter contactos sexuais. A proposta causou-lhe repugnância e fez com que se sentisse atingido na sua masculinidade. Agiu com base no ódio e demonstrou uma arrogância homofóbica", disse o juiz Pedro Menezes.Juan foi acolhido por Fernando na sua casa, em dezembro de 2018. Tinha fugido de Espanha para tentar escapar a uma pena de 14 anos de prisão por tentativa de homicídio. A defesa do arguido também já disse que vai recorrer da pena.