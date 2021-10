Já tinha sido detido na posse de armas proibidas o jovem de 19 anos que está em prisão preventiva por ter executado a tiro Soraia Sousa, de 18 anos, junto à estação de comboios da Martingança, Alcobaça.









Mário Lopes e mais dois homens, um deles seu pai, foram detidos pela GNR em junho, na sequência de uma fiscalização rodoviária, na Benedita.

Ao serem abordados, “evidenciaram um comportamento suspeito” e “perante o nervosismo demonstrado”, os militares da GNR fizeram “uma busca à viatura e uma revista aos ocupantes”, encontrando “produto estupefaciente dissimulado” na roupa, o que levou à detenção dos três suspeitos.





No seguimento das diligências, a GNR fez três buscas domiciliárias, uma delas a casa do jovem, em que foram encontradas duas caçadeiras, uma delas com mira telescópica, uma pistola, munições e ainda uma estufa com plantas de canábis, que foram apreendidas, bem como mais de 700 doses de haxixe e de cocaína.