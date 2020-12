B acari Djau, de 17 anos - um dos três jovens luso-guineenses que estão a ser julgados no Campus de Justiça, em Lisboa, pelo assalto que levou ao homicídio de Pedro Fonseca, de 24 -, jogou nas equipas de formação do Liverpool, campeão inglês de futebol. O arguido, atualmente em prisão preventiva na cadeia de Leiria, esteve ainda próximo de entrar na academia do Manchester United.