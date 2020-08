Homicida de Loulé usa vários esconderijos em França para fugir à Justiça

Osuspeito de ter matado a tiro o jovem Lucas Leote, à porta da discoteca Lick, em Boliqueime, Loulé, passou por mais esconderijos em França antes de ter sido capturado nos arredores de Paris, apurou oAntónio Tavares, de 21 anos, foi esta quinta-feira à tarde apresentado a um juiz para primeiro interrogatório judicial, no Tribunal de Loulé, debaixo de fortes medidas de segurança, e foi colocado em prisão preventiva.apurou, depois de fugir do local do crime, na madrugada do dia 23 de agosto de 2019, o homicida cortou o cabelo e viajou para França, onde residem várias pessoas que este conhecia. Antes de se esconder na casa de uma amiga nos arredores de Paris, esteve refugiado noutras habitações daquela região francesa.Segundo revelou o responsável pela Diretoria do Sul da Polícia Judiciária, António Madureira, após ter sido conhecida a medida de coação, os investigadores recolheram "relevantes elementos de prova" de que António Tavares "foi o autor do crime".O suspeito "foi localizado e vigiado durante alguns dias", até ao momento em que foi detido pelas autoridades francesas. Não trabalhava, o que leva a PJ a acreditar que foi ajudado por outras pessoas para conseguir sobreviver.Esta quinta-feira, a GNR montou um forte dispositivo de segurança junto ao Tribunal de Loulé, uma vez que o suspeito sofreu diversas ameaças após o crime. Também o transporte do suspeito foi realizado pela Polícia Judiciária com segurança reforçada.