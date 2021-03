Homicida de Lucas Leote arrisca 25 anos de prisão antes de ser pai

António Tavares assumiu esta terça-feira, no tribunal de Faro, que foi ele que efetuou o disparo que tirou a vida ao jovem Lucas Leote, à porta da discoteca Lick, em Boliqueime, Loulé, em agosto de 2019, apesar de garantir que não teve intenção de o matar.



O arguido disse que foi agredido pelos seguranças após estes lhe terem barrado a entrada no espaço noturno e regressou com uma pistola com o propósito de ...

